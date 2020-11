Live-Yoga-Session mit PTAheute

Ab sofort bietet PTAheute an jedem ersten Montag im Monat eine Live-Yoga-Session mit Yoga-Coach Mira Fischer. Einfach abschalten und mit Entspannung und Mobilisation etwas für den eigenen Körper tun. Mira zeigt den Teilnehmern, welche Übungen sich jederzeit auch im Backoffice oder HV in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Der Livestream wird jeweils um 19 Uhr über die Plattform Zoom stattfinden und ist sowohl für blutige Yoga-Anfänger als auch fortgeschrittene Yogis geeignet. Wer nicht am Livestream teilnehmen kann, dem stehen wenige Tage später jeweils Aufzeichnungen der Session zur Verfügung.

So können Sie teilnehmen

Die Teilnahme am PTAheute-Yoga ist kostenlos. Um sich einzuwählen, verwenden Sie bitte den folgenden Link:



PTAheute-Yoga

Sollte der Link nicht funktionieren:

Meeting-ID: 822 5859 8208

Kenncode: 121043



Die erste Live-Session findet am 2. November 2020 um 19:00 Uhr statt. Sie brauchen eine bequeme Unterlage (idealerweise eine Matte) und bequeme Kleidung. Bitte schalten Sie zur Teilnahme Ihre Mikros und Kameras aus.

Yoga ist gesund – wissenschaftlich bewiesen?

Die positiven gesundheitlichen Wirkungen des Yoga werden seit einiger Zeit auch wissenschaftlich untersucht. Einige Studienergebnisse deuten darauf hin, dass es mit Yoga sehr gut gelingen kann, Höhen und Tiefen des Gefühlslebens auszugleichen – quasi ein nicht-pharmazeutischer Stimmungsaufheller.

So zeigte eine Pilotstudie zu Yoga und der GABA-Konzentration im Gehirn mit Magnetresonanzspektroskopie der Boston University School of Medicine, dass Yoga-Stunden den Spiegel des beruhigenden Botenstoffs Gamma-Aminobuttersäure im Gehirn anheben können. Depressive und an Angst erkrankte Menschen weisen meist deutlich weniger GABA auf als gesunde.