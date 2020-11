Auf Corona testen in Apotheken – bald Fakt oder nur Fiktion?

In einer DAZ-/DAZ.online-Live-Session am Mittwochabend möchten wir diskutieren, wie sich Apotheken in die nationale Teststrategie einbringen können. Apothekerin Natalia Blarer Gnehm aus der Züricher TopPharm Europaallee Apotheke führt seit der vergangenen Woche Corona-Tests durch und wird über ihre Erfahrungen berichten und praktische Tipps geben. Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein, wird vorstellen, wie die Corona-Testung in öffentlichen Apotheken hierzulande konkret umgesetzt werden könnte und welchen Benefit der Berufsstand damit der Gesellschaft bietet. Auf haftungs- und versicherungsrechtliche Aspekte geht schließlich Rechtsanwalt Jascha Arif ein, der bereits in DAZ und AZ die Modellvorhaben zur Grippeschutzimpfung in Apotheken juristisch analysiert hat.