Aus BASF-Anlage fließen erneut Schadstoffe in den Rhein

Die Emissionen der Stoffe wurden im Auslauf der BASF-Kläranlage festgestellt. Diese BASF-eigene Anlage ist eine der größten in Europa und die größte am Rhein. Neben den rund 100 Millionen Kubikmetern Produktionsabwässern reinigt der Betrieb die Abwässer der Städte Ludwigshafen, Frankenthal und einer weiteren Gemeinde. „Es gibt relativ genaue Vorschriften, was über die Kläranlage in den Rhein gelangen darf und was nicht“, so eine Firmensprecherin von BASF gegenüber DAZ.online. Bei den rund 200 Produktionsbetrieben des rund 10 Quadratkilometer großen Standorts in Ludwigshafen könne es leider passieren, dass Schadstoffe austreten, auch wenn dies nicht passieren dürfe. Dass ein sogenannter Wasservorfall so kurz hintereinander auftritt, sei jedoch rein zufällig und die Fälle hätten nichts miteinander zu tun.

Die Firmensprecherin bestätigte des Weiteren, dass die genaue Ursache für die aktuelle Emission derzeit ermittelt werde. Meist sei dies eine Ursachenkette, die durch technisches oder menschliches Versagen ausgelöst werde. Als Beispiel wurden Fehler beim Um- oder Beladen von Stoffen oder auch defekte Verbindungsstücke von Leitungen benannt. Ein weiteres Austreten der zwei Chemikalien in den Rhein konnte jedoch, kurz nachdem der Fehler entdeckt wurde, gestoppt werden.

BASF stellt neben Chemikalien und Materialien für weite Industriezweige und die Landwirtschaft auch chemische Rohstoffe für die Pharmaindustrie her. Ihre eigene Pharmasparte verkaufte BASF jedoch im Jahr 2000 an den US-Pharma- und Diagnostik-Konzern Abbot Laboratories.