Warum die Politik eingreifen muss

Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn schon der Hersteller-Rabatt in Höhe von 7 Prozent erfordert eine beachtliche Vorfinanzierung, weil er von den Abrechnungshäusern erst an die Kassen abgeführt und später von den Herstellern zurückgefordert wird. Im Fall der AvP-Pleite haben die Hersteller-Rabatte bei einem Jahresabrechnungsvolumen von 7,8 Milliarden Euro immerhin ein Monatsvolumen von etwa 30 bis 40 Millionen Euro, also über dem von AvP in der Bilanz bezifferten Jahresumsatz. Und diese Verhältnisse sind zwangsläufig – weil systemimmanent - bei allen Abrechnern identisch.