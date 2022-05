Dazu hatte Noventi an die Kunden geschrieben und sie aufgefordert, den neuen Bedingungen zuzustimmen. Offenbar haben viele Kunden dies bisher nicht getan. Denn Noventi wendet sich nun erneut mit einem Anschreiben in der gleichen Angelegenheit an die Kunden. Darin heißt es, die neue Zusendung sei wortgleich mit derjenigen vom Februar 2021. Damals seien viele Vereinbarungen gar nicht oder fehlerhaft zurückgesendet worden. Darum sende Noventi die Zusatzvereinbarung nochmals und bitte um Bestätigung auf dem Postweg.