Kerstin Kemmritz will BAK-Vizepräsidentin werden

Eigentlich schien das Drehbuch bereits vorgeschrieben. In den vergangenen Wochen brachten sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die neu zu wählenden Spitzenpositionen bei der ABDA, dem Deutschen Apothekerverband (DAV) und der Bundesapothekerkammer (BAK) in Position. Und alles schien genau abgezählt: Gabriele Overwiening, Präsidentin der Kammer Westfalen-Lippe, will Friedemann Schmidt an der ABDA-Spitze ablösen, Mathias Arnold, Chef des Apothekerverbands Sachsen-Anhalt, will Vize bleiben. Beim DAV will Thomas Dittrich aus Sachsen das Ruder übernehmen. Und der gerade als bayerischer Verbandsvorsitzender wiedergewählte Hans-Peter Hubmann will weiterhin die Stellvertreter-Position bekleiden.

Gänzlich neu formiert sich dagegen die Spitze der Bundesapothekerkammer. Anfang September verstarb ihr bisheriger Präsident Andreas Kiefer – schon kurz zuvor hatte er bekannt gegeben, nicht mehr zu kandidieren. Thomas Benkert, Kammerpräsident in Bayern, will das Präsidentenamt übernehmen. Die hessische Kammerpräsidentin Ursula Funke wirft ihren Hut als Vize in den Ring.