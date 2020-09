Posten verteilt, Proporz geglückt

Auch an der Spitze der Bundesapothekerkammer (BAK) wurde spätestens im August deutlich: Der schwer erkrankte und diese Woche verstorbene Dr. Andreas Kiefer schloss eine weitere Amtszeit für sich aus. Thomas Benkert, Präsident der Bayerischen Landesapothekerkammer, hat seitdem seinen Hut in den Ring geworfen. Ursula Funke aus Hessen hat Ambitionen auf die Vizepräsidentschaft.

Die Agenda der designierten BAK-Spitze

„An der Spitze der BAK möchte ich in den nächsten Jahren an den zahlreichen Herausforderungen wie der Umsetzung des E-Rezepts, der Etablierung honorierter pharmazeutischer Dienstleistungen, der Novellierung der Approbationsordnung und dem Abbau überbordender Bürokratie im Apothekenbereich mitwirken“, erklärt Benkert gegenüber der DAZ. Und Funke sagt auf Anfrage: „Sehr gerne würde ich als Stellvertreterin von Thomas Benkert die Bundesapothekerkammer durch die nächsten Jahre führen“. Im Fokus ihrer Arbeit sieht sie den Patienten: „Die Zahl der Verkehrstoten ist in den letzten Jahrzehnten durch zahlreiche präventive Maßnahmen wie Gurte, ABS oder Airbags massiv gesunken. Das muss dringend auch bei der Zahl an Patienten geschehen, die jährlich durch arzneimittelbezogene Probleme versterben.“