Mit pharmakologischen Waffen zurückschlagen

Nach einer kurzen Begrüßung um 10 Uhr beginnt der wissenschaftliche eKonress am heutigen Weltapothekertag mit dem Thema Fettleber. Dabei ist entgegen der herrschenden Meinung nicht übermäßiger Alkoholkonsum der häufigste Auslöser. In seinem Vortrag erläutert Professor Martin Smollich, warum bei vielen Patienten die Ernährungsgewohnheiten unter die Lupe genommen werden müssen. Doch hier lauert schon der nächste Irrtum: Nicht das Fett begünstigt die Fettleber, sondern zu viele Kohlenhydrate bei zu wenig Muskelaktivität. Eine Lebensstiländerung kann die nichtalkoholische Fettleber kausal behandeln. Erst in zweiter Linie lohnt sich ein Blick auf Arzneimittel, um Steatosen zu vermeiden und Begleiterkrankungen therapieren können.