Teilnahme an Interpharm online noch bis Samstag möglich

Was ist geboten?

Am Apothekenrechttag vermitteln die versierten Dozenten Antworten zu den juristischen Fragen, die in der Apotheke akut brennen: vom E-Rezept über Impfungen und Corona-Verordnungen bis hin zu Grenzapotheken. Der am

25. September live übertragene Wissenschaftliche E-Kongress widmete sich unterschiedlichsten heimtückischen Angriffen auf unsere Organismen – und wie Apotheker diese Attacken mit pharmakologischer Expertise abwenden können. Beim PTAheute-E-Kongress lag der Fokus auf speziellen Fragen zu elektronischen, Hilfsmittel- oder sonstigen Rezepten. Auch der Einsatz von Glucocorticoiden in der Praxis spielte eine Rolle.