Dauerbrenner Corona

DAZ.online: Der wissenschaftliche eKongress der Interpharm Online beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit heimtückischen Attacken, SARS-CoV-2 scheint nach den bisherigen Erfahrungen besonders heimtückisch zu sein, oder?

Stahl: In der Tat. Auch wenn in den vergangenen Monaten durch nationale und internationale wissenschaftliche Kollaborationen ein unglaublich großer Erkenntnisgewinn zutage gefördert wurde, befinden wir uns immer noch in der „Kennenlernphase“. Mittlerweile ist aber deutlich geworden, dass es dem Virus auf verschiedenen Ebenen gelingt, Forschern große Rätsel aufzugeben.