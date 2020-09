Interpharm online startet mit dem ApothekenRechtTag

Die kommenden drei Tage werden ganz im Zeichen der pharmazeutischen online-Fortbildung stehen. Denn am heutigen Donnerstag startet mit dem ApothekenRechtTag online die diesjährige Interpharm. Die Vorträge werden auf www.interpharm.de live als Videostream ins Internet übertragen. Los geht es mit dem ApothekenRechtTag, der einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Apotheken- und Arzneimittelrecht bietet.

Über die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz (KI) auf die Apotheke vor Ort spricht ab 9.30 Uhr Professor Heinz-Uwe Dettling, der bei EY Law den Bereich Life Science leitet. Die Justiziarin der Apothekerkammer Nordrhein, Dr. Bettina Mecking, nimmt anschließend Möglichkeiten, aber auch die drohenden Fallstricke der wegen der Coronavirus-Pandemie eingeführten „neuen“ Botendienst-Regelungen unter die Lupe. Mit den Corona-Folgen, beziehungsweise der Frage, welche „Corona-Regelungen“ für die Apotheken über die Pandemie hinaus Bestand haben sollten, beschäftigt sich ab ab 16.30 Uhr auch der Abschlussvortrag von Ina Hofferberth, die Geschäftsführerin des LAV Baden-Württemberg.

Von KI bis „Grenzapotheken“

Doch vorher geht es darum, ob der Anschluss aller Apotheken an die Telematikinfrastruktur ab Ende des Monats und die Einführung des elektronischen Rezepts in der Regelversorgung im kommenden Jahr auch neue Regelungen mit sich bringen. Diesen Fragen widmet sich ab 11.30 Uhr der Freiburger Apothekenrechtsexperte Dr. Morton Douglas. Er wird am Ende seines Vortrages auch kurz auf ein ganz aktuelles Aufregerthema eingehen: die AvP-Insolvenz. Douglas berät etliche von der Pleite des Rechenzentrums betroffene Apothekerinnen und Apotheker.