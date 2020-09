Staatsanwalt ermittelt gegen Ex-Bayer-Mitarbeiter

Wegen eines Todesfalls, der möglicherweise mit der Einnahme des schöllkrauthaltigen Bayer-Arzneimittels Iberogast in Verbindung steht, ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft gegen einen vormals Verantwortlichen des Leverkusener Konzerns. Es gebe einen Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung in einem Fall sowie der fahrlässigen Körperverletzung in zehn Fällen, teilte die Behörde mit. Zunächst war noch von einem Vorgehen gegen zwei Personen die Rede. Doch heute erklärte ein Behördensprecher gegenüber DAZ.online: „Weitere Ermittlungen zu den Verantwortlichkeiten in den letzten Tagen haben zwischenzeitlich dazu geführt, dass sich das Verfahren nun nicht mehr gegen zwei, sondern gegen einen Beschuldigten richtet".

Unter anderem geht es um den Fall einer 56-Jährigen, die 2018 mit Leberschäden ins Krankenhaus kam und dann an den Folgen einer Lebertransplantation starb. Sie soll zuvor Iberogast genommen haben. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob im Beipackzettel im nicht verjährten Zeitraum bis September 2018 ein Warnhinweis auf mögliche Leberschädigungen sorgfaltspflichtwidrig unterblieben ist. Zudem, ob ein ursächlicher Zusammenhang mit der Einnahme des Arzneimittels sowie entsprechenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Konsumenten besteht. Eine schnelle Entscheidung ist nicht zu erwarten. „Die Ermittlungen hierzu werden geraume Zeit in Anspruch nehmen“, sagte der Sprecher.

Schon im vergangenen Sommer hatte die Kölner Staatsanwaltschaft einem Pressebericht zufolge Ermittlungen gegen „Unbekannt“ aufgenommen. Nun hat man offenbar eine konkrete Person im Visier.