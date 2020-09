Ernsthafte Turbulenzen bei AvP

Es ist Mathias Wettstein, der in den Folgetagen immer wieder über das Branchenportal an die Öffentlichkeit tritt. AvP selbst bleibt für Kunden und Pressevertreter nicht erreichbar. Wettstein ist in der Branche kein Unbekannter. Wegen eines Steuervergehens ist er vorbelastet, darf keine BaFin-Lizenz führen und muss die Geldgeschäfte in seinem Unternehmen daher Geschäftsführern überlassen. Ein Blick in das Handelsregister offenbart die Firmenstruktur von AvP: Mathias Wettstein ist Chef der AG und nicht der GmbH, die in der Unternehmensdatenbank der Bankenaufsicht BaFin als Finanzdienstleistungsinstitut geführt wird. Konkret heißt das: Die Apotheken sind auf die Zahlungen aus der GmbH und nicht der AG angewiesen und dafür ist das Vorhandensein eines Geschäftsführers nötig. Jochen Brocher verließ laut Medieninformationen Ende letzter Woche das Unternehmen und wurde inzwischen durch einen Nachfolge-Geschäftsführer ersetzt.

Doch abgesehen von dieser Personalie, muss es bei AvP wesentlich drastischere Gründe für das Versiegen der Geldflüsse an die Apotheken geben. Über Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen wird hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Die Finanzdienstleistungsaufsicht soll sogar einen Sonderbeauftragten in das Unternehmen geschickt haben, der die Vorgänge überprüft, heißt es aus Finanzmarktkreisen. „Dieses Factoring-Institut unterliegt unserer Aufsicht“, bestätigt ein BaFin-Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Einzelheiten nennt die Bankenaufsicht aufgrund der Verschwiegenheitspflicht nicht. Inzwischen soll laut dpa auch die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft eine Anfrage zu AvP an die BaFin gestellt haben. Nach derzeitigem Stand gäbe es aber kein Ermittlungsverfahren.