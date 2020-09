Wie es jetzt für die Apotheken weitergeht

Was in den letzten Wochen genau im privaten Apothekenrechenzentrum AvP schiefgelaufen sein muss, ist nach wie vor Gegenstand von Gerüchten und Spekulationen. Die Bankenaufsicht BaFin hatte Unregelmäßigkeiten festgestellt, sodass sie nachfolgend einen Sonderbeauftragten einsetzte, der am gestrigen Dienstag den Insolvenzantrag stellte. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigte auf Anfrage von DAZ.online, dass die BaFin Strafanzeige gegen das Unternehmen gestellt hat. Die Information, dass AvP-Chef Mathias Wettstein in Untersuchungshaft sitze, wollte die Sprecherin allerdings nicht bestätigen. Wenn, dann sei die U-Haft Teil eines anderen Verfahrens.