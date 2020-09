AvP-Chef Mathias Wettstein in Untersuchungshaft

AvP-Kunden warten bislang vergeblich auf die Auszahlung ihrer August-Umsätze. Es soll um einen mittleren, dreistelligen Millionenbetrag gehen, der aussteht. Einige Apotheken könnten in eine existenzbedrohende Notlage rutschen. Von „Auszahlungsverzögerung durch Serverumzug“ war noch vergangene Woche die Rede. Inzwischen muss den rund 3.500 Apotheken, die an das private Abrechnungszentrum AvP angeschlossen sind, klar sein: Es muss bei AvP wesentlich drastischere Gründe für das Versiegen der Geldflüsse geben. Die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat bereits am 14. September einen Sonderbeauftragten in das Unternehmen geschickt, der die Vorgänge überprüft. Einzelheiten nannte ein BaFin-Sprecher auf Anfrage von DAZ.online aufgrund der Verschwiegenheitspflicht nicht. Allerdings ist heute auf der Webseite der BaFin zu lesen, dass der Sonderbeauftragte am 15. September 2020 einen Insolvenzantrag beim Insolvenzgericht am Amtsgericht Düsseldorf für die AvP Deutschland GmbH gestellt hat. Laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) hat auch die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft eine Anfrage zu AvP an die BaFin gestellt. Gestern hieß es noch, dass ein Ermittlungsverfahren nicht eingeleitet worden sei.