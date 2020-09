Adexa: Arbeitgeber sollen mehr für Sicherheit ihrer Angestellten tun

Am vergangenen Freitag hat sich nun die Apothekengewerkschaft Adexa – in Bezug auf die „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel“ – zu Wort gemeldet. Sie fordert von den Arbeitgebern, mehr für die Sicherheit ihrer Angestellten zu tun. In der Adexa-Rechtsberatung würden sich derzeit die Anfragen zum Arbeitsschutz häufen. Das könnte laut Adexa daran liegen, dass die Vorschriften immer noch „schwammig“ sind. Sie plädiert für konkrete Vorgaben.