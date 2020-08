Becker: Botendienst-Honorar muss unabhängig von Dienstleistungen bleiben

Die Krankenkassen und privaten Krankenversicherer zahlen den Apotheken derzeit 5 Euro zuzüglich Umsatzsteuer je Botendienstlieferung. So sieht es die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung vor. Der Gesetzgeber will dieses Honorar offenbar auch über die Krise hinaus beibehalten – wenn auch nur in halber Höhe. Anfang August sickerte eine Formulierungshilfe für den Entwurf eines Krankenhaus-Zukunftsgesetzes (KHZG) durch, die eine entsprechende Vorschrift enthielt.