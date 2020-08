Eckpunkte für Dienstleistungen setzen!

Doch leider scheint die ABDA keineswegs unschuldig an der jetzigen Situation zu sein, in der eine Vermengung ganz verschiedener Leistungen und Honorare befürchtet werden muss. Denn die ABDA hatte angesichts des langen Wartens auf das VOASG alle Zeit der Welt, sich zu positionieren und Eckpfeiler für die künftigen pharmazeutischen Dienstleistungen zu setzen. Die ABDA hätte ein Angebot an die Gesellschaft formulieren können, damit die Öffentlichkeit Interesse an solchen Leistungen bekommt und sie von der Politik einfordert. Die ABDA hätte auch eine Vorstellung entwerfen können, welche Leistungen für das absehbare Honorar erbracht werden können und welche nicht. Doch stattdessen hat die Bundesapothekerkammer hinter verschlossenen Türen einen Katalog potenzieller Dienstleistungen entwickelt, der sogar unter Apothekern als das bestgehütete Geheimnis gilt. Mit der Geheimhaltung sollte verhindert werden, dass die Vorschläge vor Verhandlungen mit den Krankenkassen zerredet werden. Doch selbst wenn man dieses Argument akzeptiert, hätte es nicht dagegen gesprochen, einen Rahmen möglicher Leistungen vorzuschlagen.