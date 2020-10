Botendienstzuschlag: Die Lücke ist geschlossen

Mit der Ende April erlassenen SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung wurde befristet bis zum 30. September 2020 ein zusätzlicher Zuschlag in der Arzneimittelpreisverordnung eingeführt. Diesen können Apotheken seit dem 22. April 2020 bei der Abgabe von Arzneimitteln im Botendienst erheben. Je Lieferort und Tag gab es seitdem 5 Euro plus Umsatzsteuer. Dahinter steckte die Intention, Patienten nicht unnötig oft in die Apotheke zu bestellen und möglicherweise Infektionsrisiken auszusetzen. Auch eine Pauschale von 250 Euro plus Umsatzsteuer für die Ausstattung gab es für die Apotheken, sie wurde allerdings erst dieser Tage ausgezahlt.

Doch die Wochen und Monate vergingen, die Apotheken schätzten die Honorierung ihrer in der Pandemie sehr gefragten Botendienste. Würde wirklich Ende September Schluss sein? Nein, die Politik signalisierte sogar ihren Willen, die Vergütung zu verstetigen – wenn auch in halber Höhe. Zunächst sollte das über einen Änderungsantrag im Krankenhauszukunftsgesetz geschehen – doch dann hieß es, die Regelung sollte lieber ins Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz wandern. Da letzteres noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen wird, musste eine Übergangslösung her.