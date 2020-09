BMG prüft Verlängerung derzeitiger Botendienstvergütung

Das Bundeskabinett hat heute dem von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgelegten Entwurf des Krankenhaus-Zukunftsgesetzes (KHZG) zugestimmt. Das Gesetz sieht vor, 4,3 Milliarden Euro in die Modernisierung, nicht zuletzt in die Digitalisierung, von Krankenhäusern zu investieren. Für Apotheken rückte das Vorhaben vor allem deshalb in den Fokus, weil in einer anfänglichen Formulierungshilfe eine Regelung zur Botendienstvergütung vorgesehen war. Im Sozialgesetzbuch V sollte geregelt werden, dass Apotheken für Botendienste im GKV-Bereich 2,50 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer abrechnen können. Doch diese Bestimmung ist im jetzt beschlossenen Entwurf nicht mehr enthalten. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass das Thema in das Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz (VOASG) verschoben werden soll, das am 11. September erstmals im Bundestag beraten wird.