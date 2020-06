Tamsulosin 0,4 mg retardiert – wer kennt diese Verordnungen nicht zuhauf aus der Apotheke? Eingesetzt wird der α 1 -Adrenozeptor-Antagonist beim benignen Prostatasyndrom, allein oder in Kombination mit dem 5α-Reduktasehemmer Dutasterid. Was ist der Nutzen? Im Folgenden sind die wichtigsten Aspekte zusammengefasst – zum Nachlesen oder Anhören in DAZ.online-Podcast.