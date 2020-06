Babys kann jetzt eine Impfdosis erspart werden

Die Sechsfach-Impfung schützt gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b und Hepatitis B. Sie hat laut RKI maßgeblich dazu beigetragen, die Krankheitslast massiv zurückzudrängen. Wichtig sei dabei schon immer die zeitgerechte Impfung gewesen. So wurden nach dem 3+1-Schema drei Dosen in kurzem Abstand und eine Dosis nach längerem Abstand gegeben. „Allerdings wurde in Deutschland gesehen, dass nur ein kleiner Anteil der Säuglinge zu den empfohlenen Zeitpunkten geimpft wird“, heißt es. Mit der Reduktion des Impfschemas verfolge die STIKO deshalb nun die Ziele, den Impfplan zu vereinfachen, Arzttermine für Säugling und Eltern einzusparen und so die zeitgerechte und vollständige Umsetzung der Sechsfach-Impfungen für Ärzte und Eltern zu erleichtern.