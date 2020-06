Zur-Rose-Tochter kooperiert mit 38.000 deutschen Ärzten

Die Bundesregierung will im Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG) festlegen, dass es ab 2022 nur noch in Ausnahmefällen Papierrezepte geben soll. Die Firma eHealth-Tec, eine Tochter der Zur Rose-Gruppe in der Schweiz, soll sich nun offenbar eine Art Vormachtstellung auf dem deutschen Arzneimittelmarkt sichern. Dafür hat sich das Unternehmen einen bedeutenden Praxissoftware-Anbieter in Form einer strategischen Partnerschaft an Land gezogen. Medatixx heißt der laut einer gemeinsamen Pressemitteilung führende Anbieter im Bereich Softwarelösungen für niedergelassene Ärzte. Fast ein Drittel (27 Prozent) aller ambulant tätigen Humanmediziner in Deutschland sollen mit einer Praxis- oder Ambulanzsoftware von Medatixx arbeiten – von mehr als 38.000 Ärzten in 21.000 Arztpraxen, MVZs und Ambulanzen ist die Rede.

„Diskriminierungsfreie“ E-Rezept-Einlösung

Man wolle „damit die Chancen der Digitalisierung im Gesundheitssystem vorantreiben und die gesetzgeberischen Rahmenbedingungen für alle Marktteilnehmer aktiv nutzen“, heißt es in der am gestrigen Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung. Ab Mitte August sollen die Ärzte entweder per Browser-Lösung oder direkter Integration in die Praxissoftware Zugang zur E-Rezept-Technologie erhalten. Per qualifizierter elektronischer Signatur authentifiziert sich der Verordner und übermittelt dem Patienten einen QR-Code zum E-Rezept. Dieser soll seine digitale Verordnung dann „barriere- und diskriminierungsfrei über den Anschluss von Vor-Ort- und Versandapotheken oder Plattform-Apps“ einlösen können, versprechen die Unternehmen.