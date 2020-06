Apotheker setzen Lieferengpässe auf EU-Agenda

„Die Corona-Pandemie führt uns deutlich vor Augen, wie anfällig die Arzneimittelversorgung in Europa bei Produktionsausfällen, Exportstopps oder Logistikproblemen in anderen Teilen der Welt ist. Mit unserem Fachwissen wollen wir die deutsche Politik in Brüssel unterstützen, Wege zu finden, wie man die Arzneimittelproduktion in Europa stärken kann“, erklärt Arnold.

Erst am gestrigen Mittwoch hat das Bundeskabinett das Programm für die anstehende Ratspräsidentschaft Deutschlands beschlossen. Darin heißt es auch mit Blick auf Arzneimittel, man sollte „die Handlungs- und Gestaltungskraft der EU im Sinne europäischer Souveränität […] insbesondere in strategischen Bereichen industrieller Produktion in Europa stärken“.