Nach dem Umzug endlich wieder nach vorne blicken

Die Europäische Arzneimittelagentur hat ihren Jahresbericht 2019 veröffentlicht, zum ersten Mal digital, das heißt: Der Leser kann durch die Inhalte navigieren und bestimmte Themen vertiefen, zum Beispiel durch Interviews und kurze Videos. EMA-Geschäftsführer Guido Rasi bezeichnet das letzte Jahr als einen entscheidenden Wendepunkt für die EMA, vornehmlich wegen der Verlegung der Agentur von London nach Amsterdam. Der Umzug sei reibungslos verlaufen, schreibt Rasi im Annual Report 2019, obwohl er komplex war. Musste sich die EMA doch zunächst in temporären Büros im Amsterdam Sloterdijk niederlassen, bis das maßgeschneiderte neue Gebäude in Amsterdam Zuidas am 15. November 2019 fertig war, für alle Beteiligten ein Riesen-Kraftakt. Unterdessen mussten die Tagesgeschäfte der Agentur so reibungslos wie möglich weiterlaufen, und das taten sie auch.