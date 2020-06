Bayer erringt wichtigen Etappensieg im Streit um Glyphosat

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat im US-Rechtsstreit um seinen glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup einen wichtigen Etappensieg errungen. Ein Bundesrichter in Sacramento entschied am gestrigen Montag (Ortszeit), dass der Leverkusener Konzern im US-Bundesstaat Kalifornien doch nicht auf mögliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters hinweisen muss. Bayer und andere an der Klage beteiligte Unternehmen müssten einer entsprechenden Auflage des Bundesstaates nicht nachkommen.