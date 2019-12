Importe: Austauschpflicht ab sofort eingeschränkt

Diese Ausnahme sollte eigentlich schon mit Inkrafttreten des GSAV im August dieses Jahres wirksam werden. Doch die kurzfristigen Änderungsanträge kurz vor Verabschiedung des Gesetzes führten zu einer Verschiebung von Sätzen und Einschüben, die später bei der Inkrafttretensklausel nicht mehr berücksichtigt wurden. So kam es, dass die Import-Ausnahme plötzlich erst im August 2022 wirksam werden sollte – so wie die vorgesehene Neuregelung zum Austausch biotechnologisch hergestellter Arzneimittel (inklusive Biosimilars) in der Apotheke. Doch nun wurde nachjustiert. Die Ausnahme gilt zwar nicht rückwirkend, aber seit heute, also dem Tag nach der Veröffentlichung des EIRD im Bundesgesetzblatt. Selbst wenn die Voraussetzungen für die Import-Abgabepflicht nun vorliegen, muss sie nicht beachtet werden, wenn es sich um diese speziellen Arzneimittel handelt. Diesmal hat sich allerdings ein kleiner Tippfehler in die Gesetzesänderung eingeschlichen, die die Ausnahmeregelung aber nicht erneut temporär kippen dürfte: Statt von antineoplastischen Arzneimitteln ist im Bundesgesetzblatt von antineoplatischen Arzneimitteln die Rede.

Die neue Ausnahmeregelung und ihre Korrektur hatte übrigens auch eine Korrektur im Rahmenvertrag zur Folge, die zum Jahreswechsel wirksam wird.