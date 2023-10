BVDAK plädiert für bundesweite, wirkungsvolle Streiks

Nach eingehender Beratung spricht sich der BVDAK einstimmig für einen vollen Tag Schließung im November in ganz Deutschland aus. BVDAK-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Hartmann: „Bundesweite Streiks entfalten die größte Kraft. An den Beispielen anderer Berufsgruppen sehen wir, wie leicht regional angelegte Proteste umgangen werden können: Dann wird eben der nächstgelegene Flughafen angesteuert oder, in unserem Fall, eine Apotheke an den Rändern der geplanten Streikzonen.“

Ein ganztägiger bundesweiter Protesttag ist ohne Zweifel die wirkungsvollste Möglichkeit, mit Apothekenschließungen auf unsere Forderungen aufmerksam zu machen. Sollte dieser nicht zustande kommen, unterstützt der BVDAK gleichwohl die seitens der ABDA geplanten regionalen Streiks an vier verschiedenen Tagen – weil Geschlossenheit und Disziplin derzeit zum Maß aller Dinge werden.