Bei Hämorrhoiden gut versorgt mit Präparaten von DR. KADE

Die empfindliche Analhaut wird bei einem Hämorrhoidalleiden auch in Mitleidenschaft gezogen. Ebenso bei Diarrhö oder hartem Stuhlgang. Daher ist es wichtig, die Analregion zu pflegen. Mit einem Hautschutzkomplex aus Jojoba-Öl, gelbem Bienenwachs und Cetylstearylisononanoat, der sich als wasserabweisender Mantel über die sensible Haut am After legt, schützt Posterisan® protect den Analbereich und kann weitere akute Phasen eines Hämorrhoidalleidens in Häufigkeit und Länge reduzieren. Der herbeigeführte Gleiteffekt erleichtert zudem den Stuhlgang.