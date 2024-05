Insulin icodec – erstmals Wocheninsulin in Europa zugelassen

Insulin-Formulierungen gibt es mittlerweile viele und zahlreiche weitere innovative Insuline befinden sich noch in der Entwicklung. Doch bislang kommen insulinpflichtige Patient:innen nicht an den täglichen Injektionen vorbei – eine wöchentliche Applikation ist in Deutschland noch nicht auf dem Markt. Allerdings berichtete die DAZ vor etwa einem Jahr, dass sich zwei langwirksame Insulin-Analoga, die nur noch einmal wöchentlich injiziert werden müssen, in der Entwicklung befinden:

Basal-Insulin Fc (Eli Lilly) und

Insulin icodec (Novo Nordisk)

Im Januar dieses Jahres konnte Insulin icodec dann in einer Metaanalyse überzeugen und am 21. März empfahl der Humanarzneimittelausschuss der europäischen Arzneimittelbehörde (CHMP) Insulin icodec (Awiqli®) zur Behandlung von Diabetes mellitus bei Erwachsenen zuzulassen.