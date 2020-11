Nur einmal pro Woche: Langzeitinsulin bei Typ-2-Diabetes

Unter anderem brachte es Forscher im Auftrag des Pharmaunternehmens Novo Nordisk mit Hauptsitz in Dänemark auf die Idee, die Halbwertszeit des injizierten Insulins im Körper zu erhöhen. Statt einer täglichen Spritze kommt man so bei der Anwendung des neuen Ultra-Langzeit-Insulin-Analogons „Insulin Icodec“ mit einer Injektion pro Woche aus. Indem die Wissenschaftler drei Aminosäuren des Moleküls austauschten und zusätzlich einen Fettsäurerest mit 20 Kohlenstoffatomen anhängten, reduzierten sie zum einen den enzymatischen Abbau des Proteins und sorgten zum anderen für eine starke aber reversible Bindung des Analogons an Albumin. Dies führe „zu einer kontinuierlichen, langsamen und stetigen Freisetzung des aktiven Icodecs“ über den Zeitraum einer Woche, schreiben die Forscher.

Icodec erreicht den Veröffentlichungen zufolge eine maximale Konzentration nach 16 Stunden und hat eine Halbwertszeit von 196 Stunden, also rund acht Tagen. Im Vergleich zum häufig verabreichten täglichen Insulin-Analogon Insulin Glargin U100 ist das Injektionsvolumen des wöchentlich verabreichten Icodec durch eine konzentrierte Formulierung identisch, heißt es vom Hersteller.