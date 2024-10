Labormediziner gegen Infektionsdiagnostik in Apotheken

In einer Pressemitteilung vom gestrigen Dienstag sprach sich der ALM sowie dessen Vorsitzender Michael Müller klar gegen das Vorhaben zu den Schnelltests unter anderem in Apotheken aus. Die heute verfügbaren Schnelltests (z. B. POCT zum Nachweis von Adenovirus, Influenzavirus, Norovirus, RSV und Rotavirus) seien wegen ihrer nicht ausreichenden diagnostischen Nachweisempfindlichkeit (Sensitivität) für die Diagnosestellung nicht geeignet. Die Entscheidung, ob ein Test durchgeführt werden soll, solle ärztlicherseits erfolgen, denn es gebe Gründe, einen Test nicht durchzuführen, heißt es von Seiten des ALM. Auch müsse das Ausbruchgeschehen erfasst und bewertet werden. Diese Dinge seien in der Apotheke nicht zu leisten, wie auch die ärztliche Beratung und die klinische Untersuchung, die stets zur Indikationsstellung von Laboruntersuchungen dazugehöre. Auch gebe es in Apotheken nicht die erforderlichen Infrastrukturen.

Der Verband beklagt in einer Stellungnahme, dass der Änderungsantrag im Ergebnis zu einer unangemessenen und sachlich nicht gerechtfertigten Bevorzugung von Apothekerinnen und Apothekern sowie Pflegeeinrichtungen gegenüber Ärztinnen und Ärzten führe. Laut der Stellungnahme des Verbands seien Defizite im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung bei den betreffenden Erkrankungen weder bekannt noch belegt. Es bestehe kein Bedarf einer Öffnung der Versorgung für arztfremde Berufsgruppen.