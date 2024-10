Cyberattacke auf AEP

Cyberattacken gehören mittlerweile zum Geschäftsrisiko – schließlich

leben wir alle in einer digital vernetzten Welt. Nun hat es den Pharmagroßhändler AEP aus Alzenau getroffen. Am gestrigen Montag informierte er (über Fax) seine Kundinnen und Kunden, „Opfer eines gezielten und kriminellen Cyber-Angriffs“ geworden zu sein. Durch eine spezielle Software seien die IT-Systeme teilweise verschlüsselt worden. Erkannt habe man den Vorfall an eben diesem Tag und sofort weitreichende Schutzmaßnahmen ergriffen. „Wir arbeiten mit Hochdruck und unter Mithilfe externe Experten für Cyber-Incidents und IT-Forensik an einer Lösung, haben umgehend alle Außenverbindungen getrennt und alle betroffenen IT-Systeme heruntergefahren“, heißt es im Schreiben.