Warnung vor tödlicher Trinkschokolade

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz warnt vor "Potenzschokolade": Die Behörde hat in dem als Trinkschokolade deklarierten Produkt „Laxpel Chocolate“ Sildenafil und Tadalafil in „gesundheitsschädlichen Mengen“ gefunden. Das im Internet bestellte Produkt sei dem Zoll bei der Einfuhr nach Deutschland aufgefallen und zur Untersuchung ans Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz geschickt worden, berichtete die Behörde. Das Produkt wird als Aphrodisiakum für Männer angepriesen („is used to increase sexual power in men”). Außerdem soll die Schokolade „dem müden Geist und dem erschöpften Körper die verlorene Energie zurückgeben”.