ABDA-Präsidentin mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Nun wurde sie für ihr jahrzehntelanges herausragendes Engagement von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem „Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“, umgangssprachlich auch Bundesverdienstkreuz genannt, ausgezeichnet. Vorgeschlagen wurde sie vom NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU).

Die feierliche Überreichung des Ordens und der Verleihungsurkunde erfolgte am vergangenen Samstag bei einer Feierstunde im Burgmannshof „Borchhorster Hof“ in Horstmar durch den Landrat des Kreises Steinfurt, Martin Sommer. Zuvor hatte Horstmars Bürgermeister Robert Wenking dargelegt, wie wichtig ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement für eine funktionierende Demokratie sei. Horstmar erfülle es mit Stolz, dass nach 13 Jahren mit Gabriele Regina Overwiening wieder eine Bürgerin der Stadt diese hohe Auszeichnung erhalte, die ihre vielen Ehrenämter mit Herz, Tatkraft und Verbindlichkeit ausübe.

Besonderes Anliegen: Gegen die Trivialisierung von Arzneimitteln

Landrat Sommer beleuchtete in seiner Laudatio auch das frühe Engagement für die Themenfelder Arzneimittelsicherheit und Medikationsmanagement, beginnend mit der Beteiligung an der deutsch-niederländischen „OMA-Studie“ in den neunziger Jahren über das ab 2010 etablierte Apo-AMTS-Projekt bis zum Einsatz für die honorierten pharmazeutischen Dienstleistungen. „Ihre besonderen Anliegen sind es, der Trivialisierung des Arzneimittels zum reinen Handelsgut entgegenzuwirken, die wohnortnahe Versorgung der Patientinnen und Patienten zu stärken und das vertrauensvolle Miteinander aller Heilberufe zu verbessern“, hob der Landrat hervor. Dafür stünden fest etablierte Gesprächsformate wie die „Münsteraner Gesundheitsgespräche“ und der „Baumberger Impuls“ von Apotheker- und Ärztekammer. Und auch bei der Etablierung eines digitalen Notdienstsystems, das in Westfalen-Lippe schon Anfang 2012 an den Start ging, sei die von ihr geführte Kammer der Zeit voraus gewesen.

Overwiening erklärt in ihrer Dankesrede, die Auszeichnung mit Freude, Dankbarkeit und Demut entgegenzunehmen, stellvertretend für alle, die sie – von der Familie und den Freundeskreis über die Mitarbeitenden in Haupt- und Ehrenamt von AKWL und ABDA und in meinen Apotheken – auf diesem Weg begleitet haben. Kreativität und Überzeugungsarbeit seien vermutlich die wichtigsten Zutaten für das Umsetzen von so mancher Idee, gepaart mit der Zuversicht und dem Mut, die Dinge anzupacken. Hier verweist die Preisträgerin ebenso oft wie sie eine kleine Hummel am Revers trägt, auf das gleichnamige Prinzip: „Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel gar nicht fliegen, weil sie viel zu schwer ist und viel zu kleine Flügel hat. Weil sie dies aber nicht weiß, tut sie es trotzdem.“