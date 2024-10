Was es bei Verordnungen über Nirsevimab zu beachten gibt

Nach Rücksprache mit dem Hersteller kam am 17. Oktober dann die Entwarnung von der KBV: Sanofi habe seine Zulassung konkretisiert. Das Unternehmen verweise auf ein Schreiben der Ständigen Impfkommission (STIKO), in dem diese die Indikation zur RSV-Prophylaxe konkret ausformuliert. Demnach liege auch für Kinder, die sich zwar rein kalendarisch in der zweiten RSV-Saison befinden, nach Expositionsgesichtspunkten aber erst in ihrer ersten RSV-Saison sein könnten, ein zulassungskonformer Einsatz vor. Die Immunisierung mit Nirsevimab sei daher unter dieser Voraussetzung auch für Säuglinge im ersten Lebensjahr erstattungsfähig, die während der vergangenen RSV-Saison geboren wurden.

Nicht über Sprechstundenbedarf verordnen

Derzeit gibt es jedoch einen Versorgungsengpass mit Beyfortus® und Unklarheiten bezüglich der Verordnung. Eine Packung in US-amerikanischer Aufmachung, die vom Hersteller aufgrund des Engpasses zur Verfügung gestellt wurde, enthält fünf Dosen Nirsevimab. Da Einzelpackungen nicht verfügbar sind, stellen sich viele Arztpraxen die Frage, ob sie die Fünferpackung auf Sprechstundenbedarf verordnen dürfen. Auf Nachfrage der DAZ stellt die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg klar, dass Beyfortus® nicht über den Sprechstundenbedarf bezogen werden kann. Arztpraxen sollen daher ein Kassenrezept auf den Namen des Kindes ausstellen, das die RSV-Prophylaxe erhalten soll. Apotheken hingegen könnten Beyfortus® aus der 5er-Packung auseinzeln, so der Landesapothekerverband Baden-Württemberg. Die Abrechnung erfolgt nach § 3 Abs. 5 Satz 2 AMPreisV:

„Sofern die abzugebende Menge nicht in der Verschreibung vorgeschrieben oder gesetzlich bestimmt ist, haben die Apotheken, soweit mit den Kostenträgern nichts anderes vereinbart ist, die kleinste im Verkehr befindliche Packung zu berechnen. Satz 1 gilt auch in dem Fall, dass statt der verschriebenen Packungsgröße die verschriebene Menge des Arzneimittels als Teilmenge aus einer Packung abgegeben wird, die größer ist als die verschriebene Packungsgröße.“

Es kann also 1er-Packung abgerechnet werden.