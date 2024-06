Ampelfraktionen erwägen Einsetzung von Bürgerrat und Enquete-Kommission

FDP und Grüne setzen sich zudem dafür ein, eine Enquete-Kommission einzuberufen. „Ein Paket aus einem Bürgerrat und einer Enquetekommission halten wir für sachgerecht, damit wir für zukünftige ähnliche Situationen besser gerüstet sind“, sagte Grünen-Fraktionsvize Maria Klein-Schmeink, wie die Deutsche Presseagentur am Dienstag berichtet. Die FDP betont, die Aufklärung müsse vorrangig in den Händen einer Enquete-Kommission liegen: „Ein Bürgerrat kann ergänzen, aber er kann niemals verbindliche Schlüsse ziehen. […] Es kann und darf nicht sein, dass wir als Parlamentarier die Verantwortung für das, was geschehen ist, an eine zusammengewürfelte Versammlung von Bürgerinnen und Bürgern abgeben“, so FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann.