In weiteren Punkten lehnte das Gericht jedoch die Entschwärzung der Protokolle des Corona-Expertenrates ab. So hatte der Kläger auch eine Offenlegung der beteiligten Experten*innen in den Protokollen gefordert. Deren Namen seien jedoch für die Bewertung der geführten Debatten unerheblich, so das Gericht. Allerdings beauftragte es das Kanzleramt, ein Drittbeteiligungsverfahren durchzuführen, bei dem die Betroffenen Stellung beziehen sollen. Auch Absätze, die das außenpolitische Verhältnis zu China im Kontext der Pandemie behandeln, bleiben weiterhin unkenntlich für die Öffentlichkeit.