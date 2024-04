Ampel-Fraktionen wollen Bürgerrat einberufen

Anders als bei einer Enquete-Kommission, bei der Abgeordnete aller Fraktionen mit externen Experten über komplexe Sachfragen diskutieren, werden hier Bürger:innen zufällig per Los ausgewählt, um zu einem im Vorfeld vom Bundestag festgelegten Themenkomplex zu beraten. Am Ende formuliert der Bürgerrat ein Gutachten, welches den Abgeordneten des Bundestages, sowie den relevanten Fachausschüssen als Empfehlung vorgestellt wird.

Seit den 1990er hatten sich nahezu alle im Bundestag vertretenen Parteien in ihren Programmen – sogar CSU und AfD – für die Ausweitung von Volksentscheiden ausgesprochen. Einzig die CDU lehnte das bisher durchweg ab. Insofern überraschte der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) die Öffentlichkeit, als er im Jahr 2021 die Schirmherrschaft des Bürgerrats „Deutschlands Rolle in der Welt“ übernahm. Dessen Gutachten wurde im März 2021 an den Bundestag übergeben. Darin fordern die Bürger:innen neben vielen anderen Punkten auch eine Sicherstellung der Lieferketten in der Arzneimittelversorgung

Umgesetzt wurde allerdings kaum eine Empfehlung. Da die Empfehlungen des Bürgerrates keinerlei Verbindlichkeit haben, handelt es sich eher um eine Art der Volksbefragung – weniger um tatsächliche politische Partizipation.