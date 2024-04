Offene Streitpunkte erschweren Abschluss des WHO-Pandemievertrags

An diesem Montag startete in Genf eine weitere Verhandlungsrunde zum Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ziel des Abkommens ist eine Verbesserung der Prävention und Reaktion bei globalen Gesundheitskrisen. Im Falle einer Pandemie soll die WHO die Weitergabe von Informationen und pandemierelevanten Produkten koordinieren. So ist etwa vorgesehen, Impfstoffe für ärmere Mitgliedsländer zu reservieren. Pharma-Unternehmen sollen Produkte vergünstigt oder sogar gratis abgeben. Vorgesehen waren auch weitreichende Vollmachten für das UN-Generalsekretariat, welche die nationale Souveränität einschränken könnten.