Kritik an den Plänen kommt aus den Reihen westlicher Forscher. Amber Scholz von der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen des Leibniz-Instituts sieht die Kooperation in der Forschung bedroht: „Je mehr Daten und Ressourcen wir haben, desto besser können wir unseren Job machen. Wenn die Nutzung von biologischer Vielfalt kompliziert wird, schränkt das unsere Fähigkeit ein, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Beispiel Impfstoff: Wenn wir nicht schnell Material oder DNA-Sequenzen bekommen, gibt es keinen schnellen Impfstoff. Wer weiß, was die Gesellschaft da verpasst hat", sagte Scholz gegenüber der dpa.

Nach Aussage von Axel Paulsch könne das Problem ohnehin nicht dauerhaft durch den geplanten Vertrag gegen Biopiraterie gelöst werden. Er verweist auf die Möglichkeit der Sequenzierung von DNA: „Die neue Herausforderung sind gentechnische Verfahren, mit denen Wirkstoffe einer Pflanze nachgemacht werden können. Wenn die DNA entschlüsselt und in einer Datenbank verfügbar ist, braucht man die Pflanze gar nicht mehr. Die große Frage: Soll das Herkunftsland der Pflanze trotzdem einen Nutzen haben?“ Weder das Nagoya-Abkommen noch das geplante WIPO-Abkommen setzten sich mit dem Sequenzierungs-Problem auseinander, so Paulsch: „Ein Vorschlag ist, dass Firmen und Forschungseinrichtungen in einen Topf bezahlen, wenn sie Sequenzen nutzen. Das Geld soll dann allen Ländern, die viele genetische Ressourcen haben, zugutekommen.“