Malariaimpfstoffe: Ein großer Schritt in Richtung Ziel

In den Ländern des globalen Südens ist die Malaria unverändert die häufigste Infektionskrankheit. Laut dem World Malaria Report 2023 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkrankten im Jahr 2022 250 Millionen Menschen an der Tropenkrankheit, fünf Millionen mehr als 2021 [1]. In 85 Ländern gilt sie derzeit als endemisch. Regionen mit der größten Häufigkeit sind Afrika südlich der Sahara, Südostasien, Papua-Neuguinea und das Amazonas-Tiefland. Nigeria, die Demokratische Republik Kongo, Uganda und Mosambik sind für fast die Hälfte aller weltweiten Malariaerkrankungen verantwortlich. Rund 600.000 Todesfälle hat die WHO 2022 dokumentiert. Zwei Drittel der Verstorbenen waren Kinder und Schwangere. Von den fünf Erregerarten ist Plasmodium falciparum der gefährlichste. Diese Protozoenspezies verursacht die Malaria tropica, die, wie der Name andeutet, ursprünglich auf äquatornahe Gebiete beschränkt war.

Zu Beginn der 1960er-Jahre hatte die WHO sich zum Ziel gesetzt, die Malaria auszurotten. Allerdings endete das „Globale Programm zur Ausrottung der Malaria“ in einem Desaster und wurde abgebrochen. Das darauffolgende „Roll Back Malaria“-Programm war deutlich weniger ambitioniert und sollte die Krankheitshäufigkeit und die Anzahl der Todesfälle senken. Das ist bislang nur in einem Dutzend Ländern mit einer guten Gesundheitsinfrastruktur gelungen.