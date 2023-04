Ghana lässt Malaria-Impfstoff zu

Hergestellt werden soll der Impfstoff vom „Serum Institute of India Pvt Ltd“ – und das direkt im großen Maßstab. Man habe bereits potenzielle Produktionskapazitäten von mehr als 200 Millionen Dosen pro Jahr aufgebaut, ist in der Pressemitteilung zu lesen. Auch lokal in Ghana solle künftig produziert werden, und zwar in Kooperation mit „DEK Vaccines Limited, Accra“.