Palliativversorgung – nicht ohne Apothekerinnen!

Am Freitag auf der INTERPHARM 2024 warb Professorin Henrikje Stanze dafür, das Sterben in Deutschland stärker ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Bevor man hierzulande auf der Intensivstation landet, sei Sterben in Deutschland „erstmal nicht Thema“. Tatsächlich solle man aber in einem Netzwerk denken und für eine gute Palliativversorgung beispielsweise auch in der Langzeitpflege und im Heilerziehungsbereich sorgen – flächendeckend „überall wo gestorben wird“. Es fehlten derzeit noch viele Angebote.

Stanze hat unter anderem die Studiengangsleitung im multiprofessionell aufgebauten, internationalen Master-Studiengang Palliative Care an der Hochschule Bremen inne. Sie warb dafür, dass auch Apotheker:innen dort studieren können.