Seyfarth hat dafür kein Verständnis, wie er gegenüber der DAZ nochmals betont. Deshalb habe sich der HAV kürzlich bei einer Sitzung des Geschäftsführenden DAV-Vorstands dafür stark gemacht, die AfP dazu zu bewegen, von der Gebühr abzurücken. Unterstützt wurde der HAV dabei vor allem von den Juristinnen und Juristen unter den Geschäftsführern der Verbände. Im Nachgang habe man mit der AfP einen Kompromiss ausgearbeitet: Die Gebühr sollte laut Seyfarth um die Hälfte gekürzt werden. „Das ist unlogisch und rückgratlos“, wettert der hessische Verbandsvorsitzende. „So etwas kann ich meinen Mitgliedern unmöglich präsentieren.“

Schon lange vermisse er beim DAV eine gewisse Haltung. Das Einknicken in der Debatte um die AfP-Gebühr sei nun der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Auch das Argument, die Apothekerschaft müsse in diesen politisch schwierigen Zeiten geschlossen auftreten, lässt Seyfarth so nicht ganz gelten. „Damit erstickt man jede Kritik im Keim“, sagt er der DAZ. Der Absolutheitsanspruch der ABDA geht dem Apotheker aus Frankfurt am Main gegen den Strich. „Man muss seine eigene Position transparent machen dürfen, sonst wird man unglaubwürdig. Das geht doch sogar in der Bundespolitik, wo es bei Abstimmungen einen Fraktionszwang gibt.“

„12 Euro Fixum sind völlig unrealistisch“

Wie weit seine Ansichten und jene der ABDA inzwischen auseinanderliegen, zeigt sich auch am Beispiel Honorarforderung. „12 Euro Fixum sind völlig unrealistisch und keine Grundlage für Gespräche mit der Politik“, meint Seyfarth. Um das System in seiner aktuellen Form zu erhalten, brauche es seiner Einschätzung nach einen Aufschlag von etwa 1 Euro auf das Fixhonorar. Die Rechnungen der ABDA hielten einer Überprüfung nicht stand. „Und das weiß die Politik“, betont er.

ABDA will Status quo erhalten

Seyfarth geht sogar noch weiter: Die ABDA setze alles daran, den Status quo zu erhalten. „So wird sich nie etwas verändern. Alle Probleme, die wir jetzt haben, werden uns in absehbarer Zeit wieder einholen“, glaubt der HAV-Chef. Er möchte stattdessen neue Märkte erschließen und zum Beispiel Präventions- und Screening-Angebote aufbauen. In diesem Punkt sieht er im Eckpunktepapier zur Apothekenreform Potenzial – denn darin ist unter anderem vorgesehen, die Apotheken verstärkt in die Prävention und Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und tabakassoziierten Erkrankungen einzubinden. Die rundum ablehnende Haltung der ABDA gegenüber den Reformideen Lauterbachs hält Seyfarth für nicht zielführend. Er glaubt weiterhin an den Dialog. „Fest steht doch: Es geht nur mit der Politik und nicht gegen sie“, fasst er zusammen.

Auch wenn er sich damit im Apothekerhaus offenbar keine Freunde macht, will Seyfarth nicht lockerlassen und weiterhin für seine Überzeugungen eintreten, kündigt er an. „In Berlin sind wir das Enfant terrible“, sagt er über sich und seine HAV-Kollegen. „Und das werden wir wohl auch bleiben.“