Erhöhtes Osteoporose-Risiko durch inhalative Corticoide

334 Millionen Menschen leiden weltweit an Asthma, in der Therapie spielen inhalative (ICS) und auch orale Corticoide (OCS) eine wichtige Rolle bei der Entzündungshemmung. Vor allem die Stellung der ICS ist mit der jüngsten GINA-Empfehlung noch gestärkt worden: Die GINA (Global Initiative for Asthma) empfiehlt aktuell in ihrer 2020 aktualisierten „Global Strategy for Asthma Management and Prevention inhalative Corticoide“ Corticoide zur Inhalation bereits bei leichtem Asthma. Patienten mit mildem Asthma (Stufe 1: Asthmasymptome weniger als zweimal pro Monat) sollen bei Bedarf inhalative Corticoide in niedriger Dosis (in Kombination mit Formoterol) erhalten. Ab Stufe 2 (Asthmasymptome häufiger als zweimal pro Monat, jedoch nicht täglich) sieht die GINA die tägliche Inhalation von Corticoiden in niedriger Dosis vor (oder bei Bedarf ICS plus Formoterol). Patienten mit moderatem bis schwerem Asthma der Stufen 3 bis 5 erhalten ebenfalls inhalative Corticoide, jedoch in höheren Dosen und gemeinsam mit einem bronchienerweiternden langwirksamen β 2 -Agonisten. Bei schwerem Asthma oder mit akuten Verschlechterungen des Asthmas (Exazerbationen) können Patienten orale Corticoide erhalten.