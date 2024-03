Auf der anderen Seite stehen forschende Pharmakonzerne unter dem Druck – insbesondere ihrer Aktionäre – neue Wachstumstreiber und damit Cash für die Kasse zu generieren. Koller verwies auf Schätzungen der US-Arzneimittelbehörde FDA, wonach in der nächsten Dekade Blockbuster-Arzneien mit einem Gesamtumsatz von mehr als 250 Milliarden Dollar ihren Patentschutz verlieren. Sofern die eigene Entwicklung nicht für ausreichenden Nachschub an neuen Wirkstoffen sorgt, ist in der Branche die Übernahme interessanter Wettbewerber oder Biotechfirmen seit jeher ein probates Mittel. Dabei geht die Tendenz laut Koller bei den Pharmaunternehmen dahin, vor allem Biotechs zu akquirieren, die für ihre ersten Produkte auf der Basis von neuen, bahnbrechenden Technologien die Marktzulassung erhalten haben oder in Kürze erhalten werden.

Deutsche Biotechs im Fokus

Beim Blick auf die deutschen Biotechs hat sich das Mainzer Unternehmen Biontech durch seinen Erfolg mit COVID-19-Impfstoffen hierzulande an die Bekanntheitsspitze der Branche gesetzt. Da die Firma über ein hervorragendes Technologie-Know how und eine attraktive Pipeline verfügt, dürfte sie immer wieder mal in den Blick interessierter Pharmamanager geraten. Allerdings befindet sich das Unternehmen zu einem wesentlichen Teil im Besitz der Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci sowie der Familie Strüngmann. Die zeigten bislang wenig Neigung, sich von ihren Anteilen zu trennen. Im Gegenteil: Biontech ist in den vergangenen Jahren mehrfach selbst als Käufer von Produktrechten oder der KI-Firma Instadeep aufgetreten. Zudem wäre Biontech mit einer Marktkapitalisierung von 20,2 Milliarden Euro nicht wirklich günstig zu haben, wenngleich sich der Aktienkurs und damit auch die Marktkapitalisierung seit den Hochs im Jahr 2021 mehr als gedrittelt haben.

Deutlich billiger könnte das Tübinger Unternehmen Curevac erworben werden. Die Marktkapitalisierung liegt bei gerade mal 680 Millionen Euro, der Aktienkurs ist mit rund 3 Euro nur noch ein Schatten seiner selbst im Vergleich zu den Notierungen aus der Corona-Hochzeit 2020 und 2021. Allerdings hat das Unternehmen trotz seines mittlerweile rund 24jährigen Bestehens noch kein Produkt vorzuweisen; stattdessen ist es wiederholt mit Kandidaten vor einer Marktzulassung gescheitert. Immerhin würde ein Käufer umfangreiche Expertise in der mRNA-Technologie erwerben und die Aussicht auf ein Corona-Vakzin der zweiten Generation.

Hiesige Biotechunternehmen mit Rang und Namen

Eine Perle in der deutschen Biotech-Landschaft stellt das Hamburger Unternehmen Evotec dar. Wenngleich sich der Aktienkurs seit seinem Hoch im Sommer 2021 ähnlich wie bei Biontech mehr als gedrittelt hat, ist das Unternehmen unverändert ein gefragter Partner großer Pharmakonzerne bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe.

Zu den großen hiesigen Biotechunternehmen mit Rang und Namen zählt auch Qiagen. Das Unternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Hilden hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Probenvorbereitung, Molekulardiagnostik, Forschung und pharmazeutische Industrie spezialisiert. Qiagen spielt damit eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Werkzeugen und Lösungen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 8,95 Milliarden Euro, zu den wesentlichen Eigentümern gehören mehrere Investmentfonds, institutionelle Anleger sowie die Gründungsfamilie.

Das Unternehmen war bereits 2020 Objekt eines Übernahmeversuchs durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific, der jedoch am Widerstand der Qiagen-Aktionäre scheiterte. Jüngst kamen nach einem Bericht von Der Aktionär neue Kaufgerüchte auf: Laut der Finanzwebseite Betaville habe ein potenzieller Käufer Beratungs- und Finanzierungsfirmen eingeschaltet. Bereits im Januar habe die Webseite entsprechende Gerüchte um den im DAX gelisteten Konzern gestreut.

Einen Blick wert ist auch ITM aus Garching bei München. Die Firma, die an radioaktiven Therapien zur Bekämpfung von Krebs arbeitet, konnte kürzlich Investoren zu einer Finanzierung von insgesamt 255 Millionen Euro überzeugen. Der Nettoerlös soll die weitere Entwicklung von ITMs Onkologie-Pipeline für zielgerichtete Radionuklid-Therapien (TRT) unterstützen und die Kommerzialisierung des in der letzten klinischen Phase stehenden Pipeline-Kandidaten ITM-11 vorbereiten helfen.

Morphosys-Übernahme auf der Ziellinie

Derweil scheint die Übernahme von Morphosys durch Novartis auf einem guten Weg zu sein. „Wir erwarten keine Probleme", sagte Morphosys-Chef Jean-Paul Kress kürzlich in einer Telefonkonferenz anlässlich der Bilanzvorlage für 2023. Demnach soll das Geschäft noch in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Dabei dürfte auch helfen, dass der ehemaliger Mitgründer und Vorstandschef von Morphosys, Simon Moroney, seit 2020 im Board von Novartis sitzt. Er dürfte bestens Bescheid wissen, welches Unternehmen die Schweizer da erwerben.