Neuer Name für die NAI

Titel mit Yvonne Catterfeld und Christoph Maria Herbst geplant

Und auch am Design hat man gearbeitet: So bilde ein modernes Heftdesign neben der Namensänderung und dem inhaltlichen Relaunch die dritte Säule des Neustarts, heißt es. Beim Titel will Avoxa demnach künftig auf Promis setzen. Peter Erik Felzer, ebenfalls Chefredakteur der beiden Magazine, erklärt das Titelkonzept so: „Viele unserer Leser interessiert, was Menschen, die im Rampenlicht stehen, über Gesundheit denken. Daher kommen künftig bei uns auch prominente Apothekenkunden zu Wort und aufs Cover.“ Das Heft vom 1. Januar 2022 macht mit dem Interview mit Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld auf. Vierzehn Tage später erzählt Christoph Maria Herbst, warum er vegetarisch lebt.