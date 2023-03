Tuberkulose gilt als schwer zu übertragender Atemwegsinfekt, da ein längeres, nahes Beisammensein mit einer infizierten Person nötig ist, zum Beispiel mehrere Stunden in einem geschlossenen Raum. Tuberkulose verläuft bei immunkompetenten Personen meistens symptomlos, da Makrophagen den Erreger „einkesseln“ und so eine Vermehrung verhindern. Bei alten Menschen oder immunsupprimierten Personen bricht die Krankheit dann oft aus. Bei 70 Prozent der symptomatischen Verläufe äußert sich dieser in einer Lungentuberkulose. Es können auch andere Organsysteme wie die Lymphknoten, Knochen oder Gelenke betroffen sein. HIV und Hepatitiden sind häufige Begleiterkrankungen und sollten am besten in spezialisierten Behandlungszentren in die Tuberkulosetherapie eingebunden werden. Das RKI empfiehlt, Tuberkulose-Betroffenen einen HIV-Test anzubieten. Erregernachweis und komplette Labordiagnostik sind bei Tuberkulose wichtig, um eine vollständige Meldung und Übermittlung der Daten zu bewerkstelligen. Nur so können adäquate Maßnahmen eingeleitet werden, wie beide Experten aus dem RKI betonten.