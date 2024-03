Die pharmazeutische und medizinische Chemie fokussiert sich auf die Entwicklung neuer Wirkstoffe und die Analytik (z. B. für die Qualitätskontrolle). Die instrumentelle Analytik hat sowohl im Arzneibuch als auch in der Praxis gegenüber nasschemischen Verfahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Viele Apotheken leisten sich bereits Infrarotspektrometer, um die Wareneingangsprüfung effizient und verlässlich durchzuführen. In der Industrie und akademischen Forschung sind ganze Geräteparks mit HPLC-Geräten, Massenspektrometern und NMR-Geräten Standard.

Während die pharmazeutischen Chemiker in der Wirkstoffentwicklung durchaus exzellente Studien und Synthesen durchführen, gibt es zusätzlich kostengünstige Quellen für Testsubstanzen. Spezialisierte Synthesefirmen bieten weltweit geschätzte 50 Millionen verschiedene Substanzen kommerziell an. Diese bestehenden Moleküle können auf ihre Eignung als Wirkstoff erforscht werden: Neben dem In-vitro-High-Throughput-Screening großer Substanzdatenbanken hat sich ein virtuelles Screening als Tool für die Small-molecules-Leitstruktursuche etabliert (in silico drug discovery). Somit ist die Suche nach neuen Wirkstoffen nicht mehr auf bereits existierende Substanzen beschränkt.

Auch schwierig zu besorgende Naturstoffe, Naturstoffderivate oder noch gar nicht synthetisierte Moleküle können in 3D-Simulationen auf eine mögliche Rezeptorbindung oder Enzymhemmung hin untersucht werden. Auf den mathematischen Grundlagen der 1960er-Jahre aufbauend und mit modernen Weiterentwicklungen und hoher Rechenleistung kombiniert, können mittlerweile viele Eigenschaften kleiner, aber auch größerer Moleküle wie Antikörper bereits am Computer abgeschätzt werden. Wird sich die Substanz bei einem pH-Wert von 7,4 lösen (logS-Berechnung)? Wird sie voraussichtlich oral bioverfügbar sein (Lipinski/Ghose-Regel) [10]? Kann sie die Blut-Hirn-Schranke durchdringen? Ist sie metabolisch stabil? Wie dürften ihre Hauptmetaboliten aussehen? An welchen Targets kann sie binden (target fishing)? Zu welchen Neben- und Wechselwirkungen kann es durch all diese Target-Bindungen kommen (systems approaches)? Kann man neue Kernstrukturen (scaffolds) finden? Welche Substrukturen sind an der Bindung beteiligt und welche davon sind absolut essenzielle funktionelle Gruppen? Wie könnte man die Struktur derivatisieren, um die Wirkung zu verbessern? Ziel all dieser Berechnungen und Beantwortung dieser Fragen ist es, sich mittels In-vitro- und später In-vivo-Versuchen auf die Substanzen zu konzentrieren, die gute Chancen auf das Bestehen der präklinischen Phase haben, und die Arzneistoffentwicklung so zu beschleunigen. Auch im Design von neuen Modalitäten, etwa in der Entwicklung Antikörper-basierter Wirkstoffe, sind 3D-Simulationen fest verankert [11].

Vorhersagetools mit variierender Qualität

Eine Vielzahl kommerzieller, aber auch frei zugänglicher Vorhersagetools laden ein ins „prediction paradise“. Doch welche dieser Tools sind robuste wissenschaftliche Entwicklungen und welche vielleicht weniger geeignet? Eine kritische Bewertung mit unabhängigen Daten zur Validierung und vor allem In-vitro-Experimente bestätigen die Vorhersagekraft solcher Tools – oder auch nicht. Im Zeitalter von big data und künstlicher Intelligenz dürfen wir auf die Entwicklungen der nächsten Jahre gespannt sein und sie idealerweise auch seitens der Universitäten mitgestalten. Bei der Europin Summer School in Drug Design im September 2023 in Wien waren sich jedoch Forscher aus Industrie und Akademie einig: Die besten Methoden brauchen eine exzellente Datenbasis, um aussagekräftige Modelle zu generieren. Und genau an dieser Datenbasis muss man noch viel arbeiten. Die derzeit verfügbaren Datenbanken sind noch zu inhomogen und unvollständig.